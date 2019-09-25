Белый дом опубликовал стенограмму разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Содержание этой беседы стало причиной подготовки импичмента президента США.

Поводом для скандала стал телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля. Лишь сегодня администрация президента США согласилась рассекретить документ. Ключевая часть беседы – просьба Трампа расследовать коррупционный скандал с участием сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В ходе беседы американский лидер упомянул ситуацию с Хантером Байденом, который входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. По словам Трампа, Байден-старший хвастался, что смог остановить расследование деятельности этой фирмы. После этого Трамп произнес: «Если бы вы могли что-то сделать вместе с генпрокурором, это было бы замечательно». Зеленский в ответ сказал, что новый глава прокуратуры будет «на 100 процентов его человеком», приступит к работе в сентябре и изучит ситуацию. Также украинский президент пообещал предоставить Трампу любую дополнительную информацию, которая может помочь расследованию.

Ранее политические противники Трампа обвинили президента США в том, что он увязал итоги расследования против сына Байдена с выделением Украине военной помощи на 250 миллионов долларов.