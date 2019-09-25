Британское правительство намерено вновь поднять вопрос о досрочных парламентских выборах

В ближайшее время эта инициатива поступит в Палату общин, — сказал сегодня, выступая на заседании парламента, советник британского премьера Джеффри Кокс. Парламентарии уже дважды отклоняли предложения премьер-министра Бориса Джонсона о проведении 15 октября новых выборов. Парламент сегодня собрался на первое после двухнедельного перерыва заседание. Это произошло после того, как Верховный суд Соединенного королевства признал незаконным решение премьер-министра о приостановке работы законодательного органа до середины октября.