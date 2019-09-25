Настоятеля Саракташской обители под Оренбургом задержали сотрудники полиции

Николая Стремского доставили в один из судов города для избрания меры пресечения. Правоохранительные органы пока не говорят, в чем именно подозревается священнослужитель, но, по неофициальным данным, это связано с жалобами его приемных детей. Всего у протоиерея было около 70 воспитанников. Стремский возглавляет обитель почти три десятка лет. В 2015-ом году его имя фигурировало в местной полицейской сводке. По словам сотрудников дорожной инспекции, при попытке задержания за нарушение правил дорожного движения священник попытался скрыться. Он также оказал сопротивление полицейским.