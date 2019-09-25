На этой стадии к участникам присоединяются клубы Премьер-Лиги.

Первая сенсация, которых обычно бывает в достатке в 1/16 финала, уже состоялась. Динамо напрасно слетало во Владивосток. Местный Луч усилиями Антона Марущака выбил москвичей из сетки 1-0. Динамо, потратившее солидные деньги на новых игроков, находится примерно в том же положении, что и Спартак. Дмитрий Хохлов, который был хорош для недорого состава, может быть уволен. В этом смысле он соревнуется со своим спартаковским коллегой Олегом Кононовым. Его тоже могут отправить в отставку со дня на день. Предполагалось, что это произойдет после поражения в чемпионате от Уфы, но оргвыводов не последовало.

По слухам их перенесли на встречу с КАМАЗом, с которым Спартак начинает играть в эти минуты. Небывалый ажиотаж вызвала игра во Владикавказе, где Алания принимает ЦСКА. Северная Осетия – единственный регион, где, если верить исследованиям Яндекса, ЦСКА – самый популярный клуб. Даже в Москве команда Гончаренко занимает не первое место. Краснодар играет на арене Нижний Новгород с одноименным клубом. Команда Мурада Мусаева потерпела два очень болезненных поражения. В Лиге Европы от Базеля и в чемпионате от ЦСКА и нижегородцы могут стать плацдармом для психологической реабилитации. Локомотив встречается с Балтикой.

Матч с участием чемпиона России Зенита уже закончился……