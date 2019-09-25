Следственный комитет задержал высокопоставленного генерала МВД по подозрению в крупном мошенничестве

По некоторым данным, речь идет о вымогательстве взятки у бизнесмена.

Фигурантом громкого дела стал первый замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД, генерал-майор Александр Мельников. Следственный комитет добивается его ареста до 24 ноября. Прокурор просил продлить срок задержания на 72 часа и перенести заседание, но суд отказался. Сейчас слушания продолжаются.

Генерала обвиняют в покушении на мошенничество, однако об обстоятельствах дела официально ничего не говорится. Между тем, о сути претензий к Мельникову рассказал источник РБК. По его словам, генерал действовал совместно с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым и еще двумя знакомыми. Они попытались получить от предпринимателя по фамилии Панюшкин 100 миллионов рублей в обмен на закрытие уголовного дела о мошенничестве, которое было возбуждено против него еще в 2015 году. Для оказания давления на бизнесмена Мельников специально попросил замглавы следственного управления главка МВД по Москве Петра Богатырева возобновить следственные действия по делу Панюшкина. В итоге предприниматель согласился выплатить требуемую сумму, а сам обратился в Главное управление собственной безопасности МВД. Первую часть взятки – 30 миллионов рублей – Панюшкин должен был передать 22 августа в баре «Даймонд» гостиницы «Золотое кольцо» на Смоленской площади. При получении денег, большая часть из которых была муляжом, Викова и двух его знакомых задержали. К самому Мельникову правоохранительные органы пришли накануне.

Защита генерала МВД просит не отправлять его в СИЗО, а заключить под домашний арест. Суд пока не вынес решение.