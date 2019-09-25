Басманный суд продлил аресты фигурантам «московского дела» Егору Жукову и Самариддину Раджабову

Ходатайство следователей удовлетворено полностью.

Дело рассматривали при большом количестве зрителей, только в зале было несколько десятков человек, хотя большинство людей даже не пустили в здание суда. Чтобы поддержать Егора Жукова собралось много студентов. Также приехала проректор Высшей Школы Экономики, где учится подозреваемый, Валерия Касамара.

Арестованные выглядели уверенно и почти всегда улыбались. В самом начале заседания следователь напомнил, что расследуется уголовное дело по факту неких массовых беспорядков 27 июля и оказания вооруженного сопротивления представителям власти. Офицер добавил, что прошедшие два месяца не удалось изучить все материалы дела и попросил продлить арест. Он также подчеркнул, что один из фигурантов не сдал заграничный паспорт и может попробовать сбежать в другую страну.

Оба арестованных попросили изменить им меры пресечения и обещали не пытаться убежать от следствия. Жуков добавил, что всё еще числится на четвертом курсе, и арест мешает ему продолжать учебу.



Затем их защитники сказали суду, что нет никаких оснований для удержания молодых людей под арестом. По их словам, у Раджабова раньше не было проблем с законом, а характеризуют его исключительно положительно. В случае с Жуковым юристы отметили, что задерживали студента по статье о массовых беспорядках, а сейчас изначальное дело закрыто, и судят молодого человека за высказывания в интернете. Они отметили, что лишение свободы по таким обвинениям нецелесообразны. Позже адвокат Жукова Леонид Соловьев сказал журналистам, что дела Жукова и Раджабова вообще было неправильно рассматривать в рамках одного заседания.

В итоге меры пресечения продлены по просьбе следствия. Срок арестов фигурантов дела закончится 27-ого декабря.

Адвокаты обещали обжаловать сегодняшнее решение суда. На это у них есть три дня.



В Защиту фигурантов «московского дела» сегодня выступили ученые-историки. Один из них — доктор наук Александр Каменский считает, что появление их письма абсолютно естественно.



Ранее в защиту фигурантов «московского дела» выступали представители театральной общественности, врачи, священники и учителя. Профессиональная солидарность это новое явление – сказал в эфире «Эха» режиссер Владимир Мирзоев



По мнении Мирзоева, именно по этой причине перестает работать пропаганда.