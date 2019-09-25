В Калифорнии перед офисом компании Спейс-Экс появился билборд с надписью «Как тебе такое, Илон Маск?»

Там же содержится приглашение к участию в бизнес-форуме в Краснодаре. Код, который на нем указан, дает ссылку на сайт с юмористическим видео . Это песня на мотив «Крылатых качелей» на английском языке.

Организаторы кубанского бизнес-форума поспешили заявить, что не причастны к появлению билборда в Калифорнии. При этом сказали, что поддерживают кубанских предпринимателей, которые решили пригласить на форум Илона Маска.