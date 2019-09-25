Антивоенная комедия «Кролик Джоджо» о воображаемом Гитлере не выйдет в российский прокат

Об этом стало известно менее чем за месяц до мировой премьеры картины.

Сатирическую работу новозеландца Тайки Вайтити не пропустили в российские кинотеатры. О том, что фильма «Кролик Джоджо» у нас в стране ждать не стоит, изданию КиноРепортёр сообщил прокатчик, кинокомпания «Двадцатый век Фокс СНГ». Там не пояснили, по каким причинам ленту в России решили не показывать. Действие фильма разворачивается в годы Второй мировой войны. 10 летний мальчик Джоджо, который живёт в Германии, пытаясь избежать одиночества, заводит себе воображаемого друга Адольфа Гитлера. Он по замыслу создателей картины помогает герою фильма осознать ужасы нацистской идеологии. И довольно сильно отличается от руководителя Третьего рейха. Фюрер предстаёт весёлым и озорным помощником и советчиком.

Ситуация осложняется тем, что мама Джоджо прячет в подвале дома еврейскую девочку. Мальчик начинает конфликтовать с другом, так он будто бы борется с нацизмом. В новом фильме режиссёр объединил звёзд Голливуда. Актриса Скарлет Йоханссон сыграла маму главного героя, а Сэм Рокуэлл предстал в образе главы лагеря гитлерюгенда – нацистской молодёжной организации, в которой состоит мальчик Джоджо. Воображаемого Гитлера сыграл сам Вайтити, до этого снявший в том числе блокбастеры о супергероях. Появление на экране Гитлера заставило понервничать представителей компании Disney, которой принадлежит «Двадцатый век Фокс». Несмотря на это фильм о мальчике и его воображаемом друге 18 октября выйдет в мировой прокат. В отличие от России. Нашим зрителям ничего не останется, как искать фильм на торрент-трекерах.

Фильм «Кролик Джоджо» недавно победил на кинофестивале в Торонто. Ожидается, что картина будет номинирована на «Золотой глобус» и самую престижную награду в области кино «Оскар».