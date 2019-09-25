После постановления Верховного суда о незаконности решения Джонсона парламент Великобритании возобновил свою работу

После постановления Верховного суда о незаконности решения премьер-министра Бориса Джонсона парламент Великобритании сегодня возобновил свою работу.

Постановление 11 судей Верховного суда о том, что решение Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным, было единодушным, сообщает британский телеканал Скай Ньюз. Газета Айриш Таймс в этой связи пишет, что главной составляющей культивируемого самим премьером имиджа до сих пор была претензия на то, что за его внешней буффонадой скрывается профессионал и серьезно мыслящий тактик, однако менее чем за два месяца на Даунинг-стрит Джоносон сам развеял эти иллюзии». Французская Монд назвала постановление «сокрушающим ударом» для премьер-министра, подчеркнув, что назвать решение суда «историческим» не будет преувеличением. Германская Цайт заметила, что в Великобритании еще не было лидера кабинета министров, который бы пытался оспаривать главенство парламента, цитата: «Джонсон попросту не готов возглавлять Британию в условиях столь серьезного кризиса».

Ди Вельт сравнила решение судей с «извержением вулкана», добавив, что премьер, «не раз побежденный в парламенте, теперь проиграл законодательству». Издание Хандельсблатт заметило, что вчерашнее постановление Верховного суда показало, что стране нужна, цитата, «написанная (на бумаге) конституция, иначе такие безответственные лидеры будут нарушать ее, когда им вздумается. Парламент должен иметь право сам решать, когда проводить заседания». Испанская Паис в редакционной статье назвала Джонсона «автократичным и популистским правителем», а голландская Фолькскрант, которую цитирует Гардиан, написала, что мало кто ждал столь единодушного и жесткого решения судей, которое все восприняли как торжество верховенства закона. При этом газета подчеркивает, что оно не способно разрешить политический кризис в стране: у премьера нет большинства в парламенте, а сама Палата общин настроена против роспуска правительства, не желая проведения новых выборов и опасаясь выхода страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

Обозреватель Либерасьон считает, что наиболее вероятным сценарием развития политической ситуации в Великобритании станет объявление премьеру вотума недоверия, очередные парламентские выборы и новая отсрочка Брекзита.