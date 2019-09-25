Повышенное внимание сегодня приковано к Нью-Йорку, где должна состояться встреча Трампа и Зеленского

Как ожидается, президенты США и Украины пообщаются на полях Генассамблеи ООН. Накануне демократы объявили о начале процедуры импичмента Трампа после сообщений о якобы имевших место попытках американского президента оказать давление на своего украинского коллегу.

Спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры вынесения импичмента президенту Трампу во вторник вечером. Причиной стал скандал с Украиной, за неделю превратившийся в импичмент.

25 июля Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В середине августе по итогам этого разговора сотрудник американских спецслужб подал официальную жалобу — из-за некого обещания, данного Трампом. На прошлой неделе о жалобе сообщили американские СМИ. Очень быстро удалось установить, что Трамп пытался надавить на Зелинского и заставить его расследовать сына Джо Байдена Хантера Байдена во время его работы в украинской компании Бурисма. Ее украинские власти расследовали на предмет возможной коррупции, но ничего не нашли и расследование закрыли. Трамп и его сторонники настаивают, что на украинцев тогда надавила Администрация Обамы и вице-президент Джо Байден. Позавчера стало известно, что за неделю до разговора с Зеленским Трамп распорядился приостановить военную и финансовую помощь США Украине на 400 миллионов долларов. Дональд Трамп и содержание разговора, и приказ о приостановке помощи подтвердил — впрочем, о последнем он заявил, что платить Украине должны также Германия и Франция и именно поэтому он отдал такое распоряжение.

На сегодняшний день Джо Байден — главный конкурент Трампа на выборах президента-2020, и с помощью начала расследования в Украине в отношении его сына и его самого президент США пытался получить помощь иностранного государства с целью оказать влияние на выборы.

На сегодняшний день Джо Байден главный конкурент Трампа на выборах президента в 2020 году. Байден заявил, что американский президент регулярно превышает свои полномочия.

Никакого давления на Украину со стороны США не было и не может быть, — заявил, в свою очердеь, Владимир Зеленский.

Украина останется в истории США страной, которая привела к процедуре импичмента президента, — написал в Твиттере экс-глава МИДа Украины Павел Климкин. Он считает, что это «не очень веселая перспектива».



Лидеры стран должны иметь возможность общаться конфиденциально, — сказал в эфире Эха украинский журналист Дмитрий Гордон. По его словам, последние события показывают отсутствие секретности в США даже на высшем государственном уровне.



Менее часа назад Белый дом опубликовал стенограмму разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Согласно ей, американский президент просил расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, однако, он не увязывал с этим дальнейшее выделение помощи Украине.