Председатель Центризбиркома Элла Памфилова обвинила спикера парламента Санкт-Петербурга во вмешательстве в муниципальные выборы. Она утверждает, что у нее есть доказательства влияния на голосование Вячеслава Макарова, а также некоторых депутатов.

Глава заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров признал факт своего вмешательства в ход муниципальных выборов.

Глава петербургского ЗАКСа ставит себя выше закона, чего быть не должно, — считает член УКПРФ Валерий Рашкин

По мнению Рашкина, Макаров должен понести наказание.



ЦИК намерен признать работу петербургского горизбиркома неудовлетворительной. Это связано с большим количеством нарушений, поступивших за время муниципальных выборов.

В ЦИК из Петербурга поступило почти 1200 обращений о нарушениях на муниципальных выборах. Это почти в два раза больше, чем со всех остальных регионов вместе взятых. Почти две сотни обращений, связанных с петербургскими муниципальными выборами, направили в правоохранительные органы. Правда, никакой реакции до сих пор не последовало. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала работу городской избирательной комиссии и заявила, что нарушения были на всех этапах муниципальных выборов. Началось всё – напомню – с того, что от кандидатов прятали избирательные комиссии: они попросту не могли подать документы на регистрацию. Те же, кто находил свои комиссии, часто сталкивались с так называемыми фейковыми очередями: молодые люди спортивного телосложения занимали места и не давали пройти настоящим кандидатам. Нарушения фиксировались и в сам день выборов: одной из главных проблем стало надомное голосование, которое трудно проконтролировать. Страсти не утихли и после выборов: в некоторых муниципалитетах проводился пересчет голосов, после которого результаты менялись в пользу кандидатов от партии власти.

Центризбирком подготовил целый пакет предложений по реформированию системы муниципальных выборов. Он предполагает расширение полномочий для ЦИКа.

Главный редактор Новой газеты в Санкт-Петербурге Диана Качалова не ждет серьезных последствий от заявлений главы ЦИКа.

Выборная система в Петербурге вызывает вопросы уже много лет, и сейчас ЦИК не имеет шанса проигнорировать ход избирательного процесса. Об этом в эфире «Эха» сказал политолог Александр Кынев.

Репутация ЦИКа так сильно пострадала после московской кампании, что сейчас у комиссии нет выбора, и она вынуждена признать массу нарушений, отметил Александр Кынев.