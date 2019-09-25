Министр экономического развития Максим Орешкин пожаловался президенту Владимиру Путину на проблему доверия предпринимателей к судам. Без восстановления такого доверия, трудно будет добиться увеличения инвестиционной активности в России, — сказал Орешкин на встрече Путина с членами правительства. Ситуация в последние несколько лет приобрела негативный характер. Об этом, по словам Орешкина, говорят опросы самих предпринимателей. Сегодня на совещании президент говорил о необходимости добиться ускорения роста инвестиций в России до 5% в следующем году.