Рапорт об отставке, по неподтвержденным данным, подал следователь по делу актера Павла Устинова
Как пишет газета «Коммерсант», сотрудник СКР Ярослав Заварзин объяснил свое решение тем, что «устал быть крайним». Другие источники газеты в ведомстве говорят, что Заварзин продолжает работать и решение уйти не связано с делом Устинова. Павла Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Судья Алексей Криворучко признал его виновным в применении насилия в отношении бойца Росгвардии. После начала общественной кампании в поддержку актера и других фигурантов «московского дела», осужденного освободили под подписку о невыезде. Уже завтра Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на его приговор.