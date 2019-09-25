Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Трамп заявлял в разговоре с Зеленским, что «было бы здорово», если бы тот изучил дело Байдена.

Зеленский пообещал Трампу, что новый Генпрокурор Украины рассмотрит дело Джо Байдена, расследование будет проведено «открыто и откровенно».

Это сообщает РИА Новости.

Ранее американские демократы в Конгрессе начали процедуру импичмента из-за сообщения о том, что президент США мог давить на Киев в противостоянии со своим вероятным оппонентом на будущих выборах Джо Байденом. Зеленский настаивает, что никакого давления на Украину не было.