Президент Украины Владимир Зеленский обвинил с трибуны ООН Россию в агрессии против своей страны

Это выступление в международной организации он начал с демонстрации боевого патрона. От этой пули по словам Зеленского, погиб в Донбассе украинский певец Василий Слипак. Своей главной задачей он назвал завершение войны и возвращение всех тех территорий, которые в Киеве считают оккупированными. Однако, добавил Зеленский, не ценой жизни сограждан и не ценой свободы или права Украины на собственный выбор. Как ожидается, сегодня Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Между тем, Украина фигурирует в новом громком скандале вокруг Белого дома. Американские демократы в Конгрессе начали процедуру импичмента из-за сообщения о том, что президент США мог давить на Киев в противостоянии со своим вероятным оппонентом на будущих выборах Джо Байденом. Зеленский настаивает, что никакого давления на Украину не было.

С Зеленским уже встретился министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы внешнеполитического ведомства, речь шла о решении ситуации в Донбассе.