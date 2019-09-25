Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров согласен с тем, что он вмешивался в ход муниципальных выборов

Макаров напомнил, что он возглавляет региональное отделение «Единой России». Цель любой партии – завоевание и удержание власти, и поэтому спикер ЗАКСа, по его же словам, делал все, чтобы его соратники победили. Ранее сегодня с обвинениями во вмешательстве в отношении Макарова выступила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По мнению члена Центрального комитета КПРФ и депутата Госдумы Валерия Рашкина, Вячеслав Макаров фактически поставил себя выше закона.

Рашкин считает, что спикер питерского ЗАКСа должен понести наказание.