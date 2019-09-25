Ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала с космодрома Байконур

Это передает корреспондент ТАСС с места событий. Ракета взлетела с 1-й стартовой площадки космодрома («Гагаринский старт») в 16:57 мск. К Международной космической станции (МКС) отправились космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавт НАСА Джессика Меир и первый в истории астронавт из ОАЭ Хазаа аль Мансури. Это 70-й и последний пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» в истории. На ракете используется аналоговая украинская система управления. В дальнейшем все пилотируемые корабли «Союз» будут запускать с помощью ракет «Союз-2.1а» с полностью российской системой управления.