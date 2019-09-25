3 года колонии получил обвиняемый по делу о краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи

Судья Елена Аверченко признала Дениса Чуприкова виновным в хищении особо ценного предмета. Сам Чуприков сказал, что решением суда удовлетворен, но намерен его обжаловать. Обвинение просило для него 4 года колонии строгого режима. Инцидент произошел в начале года на выставке художника в инженерном корпусе музея. Вечером преступник снял со стены картину «Ай-Петри. Крым» и вышел из здания на глазах у многочисленных посетителей. Задержали его спустя несколько часов в Подмосковье.