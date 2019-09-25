Басманный суд Москвы в эти минуты рассматривает вопрос об аресте высокопоставленного генерала МВД России

Замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Александра Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как передает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники, Следственный комитет считает, что генерал требовал 100 миллионов рублей от предпринимателя за прекращение уголовного преследования. С этой версией согласен и председатель московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Михаил Пашкин добавил, что его организация неоднократно обращалась в управление собственной безопасности МВД с жалобами на факты коррупции, но результата это не принесло. Источник Интерфакса добавляет, что вместе с генералом задержаны трое предполагаемых сообщников.