Более 30 рюкзаков и школьных портфелей забыли с начала месяца пассажиры в наземном транспорте Москвы

Кроме того, в автобусах, электробусах, трамваях и троллейбусах забывали также спортивные сумки, дипломат, банку с краской и детскую игрушку, передает агентство «Москва». Общее количество бесхозных предметов превысило 120 с начала месяца. Забытые вещи можно забрать на складе где они хранятся до полугода, напомнили в «Мосгортрансе». А утерянные паспорта и другие документы работники предприятия передают в столичный главк полиции.