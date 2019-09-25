Министр культуры назвал ошибкой публикацию т.н. «культурного норматива школьника»
По словам Владимира Мединского, документ, который появился на сайте его ведомства, является фантазией экспертов. Часть из опубликованного не является ни документом, ни даже темой для обсуждения, уверяет министр. В списке, который был назван нормативом, перечислялись композиции известных зарубежных рок-групп. Позже список пропал с сайта Минкультуры. В ведомстве Мединского объясняли, что это лишь мнение экспертов, которое представлено для обсуждения.