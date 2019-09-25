В Ливию, по некоторым данным, прибыли более сотни бойцов частной военной компании Вагнера

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, наемники будут оказывать помощь так называемой Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара. ЧВК Вагнера связывает с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого в прессе называют также поваром Путина. Официально он участие наемников в «ливийском конфликте» не комментировал. Однако, по сведениям агентства, несколько бойцов ЧВК погибли в этой республике.