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16:30, 25 сентября 2019

В Нью-Йорке сегодня должны пройти переговоры президентов США и Украины

Встреча состоится на фоне разгорающегося в Штатах политического кризиса. Демократы в американском Конгрессе официально начинают процедуру импичмента. Поводом к этому послужили сообщения о том, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским оказывал давление на Киев с целью повлиять на расследование деятельности на территории Украины сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Байден считается одним из главных вероятных соперников Трампа на президентских выборах в следующем году.



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