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5 13 6 2010
16:30, 25 сентября 2019

Сотрудники МВД задержали генерал-майора Центрального аппарата министерства Александра Мельникова

Замначальника Главного управления по обеспечению охраны порядка обвиняется в крупном мошенничестве. Сейчас Басманный суд столицы рассматривает вопрос о его аресте, — передает РИА Новости. Как пишет газета «Московский комсомолец», в деле фигурирует сумма в 100 миллионов рублей. За эти деньги, по данным следствия, Мельников обещал прекратить уголовное преследование одному из коммерсантов. Генерал занимал свою должность 12 лет.



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