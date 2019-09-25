Сотрудники МВД задержали генерал-майора Центрального аппарата министерства Александра Мельникова

Замначальника Главного управления по обеспечению охраны порядка обвиняется в крупном мошенничестве. Сейчас Басманный суд столицы рассматривает вопрос о его аресте, — передает РИА Новости. Как пишет газета «Московский комсомолец», в деле фигурирует сумма в 100 миллионов рублей. За эти деньги, по данным следствия, Мельников обещал прекратить уголовное преследование одному из коммерсантов. Генерал занимал свою должность 12 лет.