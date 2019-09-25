Зеленский назвал своими задачами завершение конфликта в Донбассе и возвращение территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение конфликта в Донбассе является его задачей, но не ценой жизней украинских граждан и потери суверенитета.

«Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира являются моим заданием. Но не ценой жизней наших граждан, не ценой свободы или права Украины на собственный выбор», — заявил Зеленский в среду, выступая на заседании Генассамблеи ООН.