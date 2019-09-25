Замоскворецкий суд Москвы приговорил похитителя картины Куинджи к трем годам колонии строгого режима

Полотно под названием «Ай-Петри. Крым» было украдено из Третьяковской галереи в январе этого года.

Судья Елена Аверченко признала Дениса Чуприкова виновным по статье о хищении предметов, имеющих особую ценность. В ходе прений сторон прокурор просила приговорить обвиняемого к четырем годам лишения свободы, но в итоге он получил на год меньше. Сам Чуприков свою вину полностью признал. В срок отбытия наказания засчитают девять месяцев, которые он провел в СИЗО.

Скандальное похищение картины Архипа Куинджи произошло 27 января. Чуприков зашел в зал Третьяковской галереи, где выставлялись работы художника, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел из здания и уехал домой на машине. Пропажу обнаружили через несколько минут. Перемещения похитителя удалось быстро отследить по камерам, и следующей ночью Чуприкова задержали. Картина получила несколько царапин – суд оценил причиненный ущерб в сумму свыше 19 миллионов рублей.

Сам Чуприков рассказывал, что свое преступление не планировал и решил похитить картину спонтанно. Экспертиза признала мужчину психически вменяемым.