Памфилова утверждает, что располагает доказательствами вмешательства спикера петербургского парламента в ход выборов

Глава ЦИК Элла Памфилова утверждает, что располагает доказательствами вмешательства спикера петербургского парламента в ход муниципальных выборов. По ее словам, председатель горизбиркома не предпринимал необходимых усилий, чтобы помешать нарушениям.

Памфилова просит у «Единой России» реакции на действия ее депутатов во время выборов в Санкт-Петербурге.

Спикер петербургского заксобрания Вячеслав Макаров признался в том, что вмешивался в ход выборов

Никто из руководителей «Единой России» слова Макарова пока не прокомментировал.