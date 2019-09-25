В Москве задержали генерал‑майора МВД по делу о мошенничестве

Это сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Алексея Мельникова, замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД, подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК). Другие детали пока не уточняются.

Следственный комитет ходатайствует об аресте Мельникова на два месяца, прокуратура попросила продлить срок задержания на 72 часа.