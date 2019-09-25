Замглавы Минфина поддержал идею Центробанка ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Алексей Моисеев сообщил это журналистам: «Да, я честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов», — цитирует Моисеева ТАСС.

Пока, по словам замминистра, вопрос обсуждался на уровне идеи. Он может потребовать введения налоговых изменений в законодательство.

Вчера о том, что Центробанк изучает просьбы крупных банков предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам, сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.