Замоскворецкий суд Москвы признал виновным Дениса Чуприкова в краже картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. В ходе прений сторон прокурор попросила приговорить его к 4 годам колонии строгого режима.

Чуприков в начале года снял картину со стены прямо в зале Третьяковки и беспрепятственно вышел из здания. На следующий день он был задержан в Московской области. Картину нашли на территории строящегося объекта. Чуприков вину свою полностью признал.