Профсоюз: Родители детей-инвалидов выйдут на одиночные пикеты против сокращений специалистов из школ-интернатов

Родители детей-инвалидов выйдут на одиночные пикеты против увольнения специалистов из школ-интернатов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Завтра в 17.30 родители детей-инвалидов и учителя, работающие с этими детьми из двух учреждений, проведут серию одиночных пикетов. Пришедшие недавно директора сокращают количество психологов, логопедов, специалистов, увольняют или вынуждают уволиться учителей. Родители учащихся хотят обратить внимание на то, что ситуация с образованием детей-инвалидов, детей с особыми потребностями, далеко не так радужна как часто ее представляют», — сказал он.

В.Луховицкий добавил, что администрации школ не хотят вступать в переговоры, вынуждая родителей выходить на публичные акции. По его словам, сокращения коснулись бывшего интерната номер 5 и школы-интерната номер 7.

С серией одиночных пикетов педагоги указанных учреждений и родители детей-иналидов выйдут к зданию Министерства просвещения. Ранее, как написано на сайте профсоюза, префектура ЦАО отказала в согласовании пикета на 15 человек.