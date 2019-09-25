Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

Лента повествует о ребенке, который завел себе воображаемого друга – Адольфа Гитлера.

Компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» не станет выпускать «Кролика Джоджо» в российский прокат, сообщает издание «Кинорепортер» со ссылкой на пресс-службу прокатчика. Представители компании не объяснили, почему не будут показывать потенциально кассовую ленту с участием нескольких голливудских звезд, включая Скарлетт Йоханссон и Сэма Рокуэлла.

Фильм режиссера «Реальных упырей» Тайки Вайтити рассказывает историю 10-летнего мальчика, живущего в нацистской Германии. После потери отца он пытается найти ему замену и придумывает себе воображаемого друга – Адольфа Гитлера. Лента получила смешанные отзывы критиков, но при этом уже успела завоевать главный приз на кинофестивале в Торонто. В мировой прокат фильм выйдет 18 октября.

Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.