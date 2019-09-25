ВС РФ признал законным приговор 39 членам запрещенной в РФ национал-большевистской партии по делу о беспорядках

Верховный суд России признал законным приговор 39 членам запрещенной в России национал-большевистской партии по делу о массовых беспорядках. Это произошло, несмотря на решение Европейского суда по правам человека, который в прошлом году признал, что в рамках этого дела было нарушено несколько статей Конвенции по правам человека.

Напомним, — в декабре 2004 года активисты НБП ворвались в приемную администрации президента России в Москве., забаррикадировались в одной из комнат и стали бросать из окон листовки с призывом к отставке главы государства.