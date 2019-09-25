Глава петербургского парламента Вячеслав Макаров признал факт своего вмешательства в ход муниципальных выборов

Он сказал, что является руководителем регионального отделения «Единой России» и цель любой партии – завоевание власти.

Макаров также гордится тем, что «Единая Россия» добилась такого высокого результата в Санкт-Петербурге.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что располагает сведениями о вмешательстве в выборы ряда депутатов и спикера городского парламента. Памфилова также обвинила председателя горизбиркома Василия Миненко в том, что он не препятствовал нарушениям.

Главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Диана Качалова не ждет серьезных последствий от заявления главы ЦИКа.

Итоги муниципальных выборов в Петербурге подводили в течение 16 дней. По итогам избирательной кампании «Единая Россия» уступила оппозиции около 200 мест в муниципальных советах.