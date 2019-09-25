Председатель Центризбиркома Элла Памфилова обвинила спикера парламента Санкт-Петербурга во вмешательстве в муниципальные выборы. Она утверждает, что у нее есть доказательства влияния на голосование Вячеслава Макарова, а также некоторых депутатов.

Глава заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров признал факт своего вмешательства в ход муниципальных выборов. Он сказал, что является руководителем регионального отделения «Единой России», а цель любой партии это завоевание власти.