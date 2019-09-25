Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил об отказе от выступлений в в нью-йоркской Метрополитен опера, сообщают зарубежные СМИ.

Как передает Нэшнл Паблик Радио, накануне вечером генеральный менеджер Метрополитен опера разослал сотрудникам компании электронное письмо, в котором написал, что «Доминго согласился на отмену всех предстоящих выступлений в театре, и это решение вступает в силу немедленно. Мы благодарны ему за признание того, что ему необходимо уйти». В опубликованном накануне заявлении 78-летний певец, который должен был исполнить партию Макбета в опере Верди, написал в заявлении, что участие в постановке «отвлечет внимание от усердного труда его колег как на сцене, так и за кулисами».

Издание напоминает, что после выдвинутых против певца в середине августа обвинений в сексуальном домогательстве в отношении нескольких из его коллег женского пола, об отмене предстоящих выступлений объявили Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско. Представитель Метрополитен оперы в своем письме сотрудникам также пояснил, что если бы расследование, иницированное двумя американскими оперными компаниями, подтвердило факт домогательств, Метрополитен незамедлительно принял бы в отношении исполнителя соответствующие меры.

За свою полувековую карьеру Пласидо Доминго исполнил около ста пятидесяти партий на сцене крупнейших оперных театров мира.