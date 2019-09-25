Глава Центризбиркома Элла Памфилова утверждает, что располагает сведениями о вмешательстве в муниципальные выборы в Санкт-Петербурге некоторых депутатов Госдумы и спикера городского парламента Вячеслава Макарова.

Памфилова назвала их роль «неприглядной», материалы направляются в руководство «Единой России». По оценке главы ЦИКа, эти действия нанесли непоправимый ущерб партии в Санкт-Петербурге.

ЦИК признал неудовлетворительной работу петербургского избиркома, при этом Памфилова считает, что отставка главы комиссии Виктора Миненко мало что изменит.