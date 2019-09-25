Ученые-историки требуют прекратить уголовное преследование фигурантов так называемого «московского дела»

Оно полностью сфабриковано, — считает один из подписавших открытое письмо, историк, доктор наук Александр Каменский.

Открытое письмо подписали более 30 историков, аспирантов и преподавателей исторических факультетов. Отдельно они выделяют Алексея Миняйло, выпускника Исторического факультета МГУ.

Активную гражданскую позицию Миняйло авторы обращения объясняют патриотизмом и любовью к истории своей страны.

Ранее в защиту фигурантов «московского дела» выступили представители театральной общественности, врачи, священники и учителя.