Спикер Палаты представителей американского Конгресса объявила о начале процедуры по вопросу об импичменте Трампа

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры по вопросу об импичменте президента Трампа.

Независимые расследования в рамках процедуры импичмента проведут сразу шесть ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США. Такое распоряжение дала спикер нижней палаты, демократ Нэнси Пелоси.

Поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они общались два месяца назад. Один из сотрудников американских спецслужб недавно прослушал разговор Трампа и посчитал, что озвученная хозяином Белого дома информация может нанести ущерб национальной безопасности. В ходе телефонной беседы Дональд Трамп по информации газеты Wall Street Journal якобы угрожал перекрыть финансовую помощь Украине, если Киев не начнёт расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократа считают наиболее вероятным конкурентом хозяина Белого дома на выборах президента страны в следующем году. Сын политика Хантер Байден последние годы вёл бизнес на Украине. Он входил в совет директоров крупнейшей частной в стране газовой компании Burisma. В отношении неё на Украине проводили расследование, прокуратура подозревала, что средства компании незаконно переводились на личные счета Байдена. В итоге подтверждения этому не нашли, дело закрыли. Трамп в твиттере назвал попытку лишить его должности «охотой на ведьм». Президент США также обещал сегодня опубликовать полную версию стенограммы разговора с президентом Украины.

Президенты США и Украины сегодня встретятся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Владимир Зеленский заявил, что никакого давления на Украину со стороны США «не было и быть не может».

Зеленский участвует в Генассамблее ООН. Во время визита в США он планирует встретиться с Дональдом Трампом. ъ

Объявление процедуры импичмента политический ход, который ни к чему не приведет, — уверен политолог Алексей Малашенко.