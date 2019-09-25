Конгресс международной федерации легкой атлетики подтвердил решение Совета ассоциации

Статус России не изменился. Мы по-прежнему отстранены.

На фоне новых обвинений иных решений ожидать не приходилось, но президенту Всероссийской федерации легкой атлетики все же дали выступить. Он скорее жаловался – сказал, что за четыре года санкциимы потеряли 17 тысяч спортсменов по разным возрастам и с трудом справляемся с выплатами контрибуций, наложенных ИААФ. Настроений его выступление не изменило. Решение совета было подтверждено. На чемпионате мира, который откроется здесь, в Дохе в пятницу, 30 россиян выступят в нейтральном статусе. кроме того, мы окончательно лишимся какогот бы то ни было представительства в ИААФ. Выбирать россиян нельзя, а те, что оставались от до санкционных времен, как например Татьяна Лебедева свои полномочия слагают.

Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена статуса в декабре 2015 года. С того времени срок отстранения продлевался 12 раз.