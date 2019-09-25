Британский премьер Борис Джонсон вынужденно сократил визит в Нью-Йорк, где участвовал в Генассамблее ООН

Он срочно возвращается в Лондон. Ранее Верховный суд Великобритании признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября. По данным телеканала Скай.ньюз, перед отлётом из Нью-Йорка Джонсон позвонил королеве Елизавете II. Однако неизвестно, были ли принесены извинения в связи со сложившейся ситуацией.

Парламент возобновит работу сегодня. Тем временем оппозиция требует отставки Джонсона. Глава правительства продемонстрировал недопустимое неуважение к закону, считает лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Корбин также призвал Джонсона добровольно сложить полномочия.