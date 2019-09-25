В Таллине найден мертвым экс-глава эстонского отделения Danske Bank

Айвар Рехе, проходивший по делу об отмывании денег, был объявлен в розыск в начале этой недели.

Тело Айвара Рехе было обнаружено в саду его дома в Таллине, по предварительной версии, он совершил самоубийство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал ERR. Никто не видел Рехе с утра понедельника, когда он вышел из дома в пригороде эстонской столицы. Подчеркивается, что он не взял с собой собаку, с которой обычно гулял по ближайшему лесопарку, и оставил телефон дома. Экс-главу отделения Danske Bank искали последние два дня полицейские и волонтеры, к поискам также были привлечены служебные собаки и беспилотник.

Банковским отделением Рехе руководил с 2007 по 2015 годы. По утверждению главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, именно через этот филиал были выведены 9 миллиардов долларов из российского бюджета. Схему раскрыл юрист фонда Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в московском СИЗО. По заявлению Браудера власти Эстонии начали расследование, но каков был процессуальный статус Рехе по этому делу, неизвестно.

Ранее по делу об отмывании денег были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank. Главе банка Томасу Боргену пришлось уйти в отставку.