Режиссер Мирзоев: Профессиональная солидарность в поддержке фигурантов московского дела – признак созревания общества

Профессиональная солидарность в поддержке фигурантов «московского дела» – признак созревания общества. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» режиссер Владимир Мирзоев.

«Эта цеховая солидарность – новое явление. Мы видим, что эту солидарность с людьми, которые попали в жернова Левиафана, проявили не только актеры и режиссеры, но и психологи, ученые, врачи, священники, что уж совсем необычно. Это естественный процесс созревания общества», — сказал он.

В.Мирзоев добавил, что по этой причине в обществе перестает работать пропаганда.

«Солидарность проявляется в малых структурах, поэтому не работают какие-то слишком общие грандиозные идеи, они перестали быть клеем, соединяющим общество. Не работает пропаганда. Это есть характеристика двадцать первого века в большой степени. То есть тоталитарный двадцатый век закончился, вот сейчас наступает двадцать первый», — сказал он.

Ранее деятели культуры подписали открытое письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву в поддержку фигуранта дела о «массовых беспорядках» Алексея Миняйло. Волонтер штаба недопущенного до выборов юриста ФБК Любови Соболь А.Миняйло – единственный фигурант дела о «массовых беспорядках» 27 июля, который до сих пор содержится в СИЗО.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция за честные выборы в Мосгордуму. По данным ОВД-Инфо, на ней было задержано 1373 человека. После акции Следственный комитет возбудил дело о «массовых беспорядках».