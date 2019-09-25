Президент Украины Владимир Зеленский заявил о конфиденциальном характере его переговоров с президентом США

На вопрос, хочет ли он, чтобы стенограмма разговора была обнародована, Зеленский ответил «Посмотрим», – передает CNN.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры по вопросу об импичменте президента Трампа. По некоторым данным, в телефонном разговоре с президентом Украины Трамп просил начать расследование деятельности сына своего конкурента Джо Байдена в обмен на финансовую помощью Украине.