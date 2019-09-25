Итоги выборов 8 сентября отменены на пятнадцати избирательных участках в шести субъектах

Это республики Крым и Тыва, Приморский край, Московская и Орловская области и город Санкт-Петербург, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, на данный момент возбуждено 12 уголовных дел по нарушениям. В то же время глава ЦИКа признала, что в некоторых регионах правоохранительные органы покрывают нарушения. В частности, Центризбирком направил почти 200 обращений по Петербургу, но ответа пока нет.