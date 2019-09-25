На борту российского траулера в порту норвежского города Тромсё произошло возгорание
На борту российского траулера в порту норвежского города Тромсё произошло возгорание, — сообщила местная полиция. Других подробностей пока нет.
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На борту российского траулера в порту норвежского города Тромсё произошло возгорание, — сообщила местная полиция. Других подробностей пока нет.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»