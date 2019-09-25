Историк Каменский: Преследование участников протестных акций в Москве очень сильно вредят будущему России

Преследование участников протестных акций в Москве очень сильно вредят будущему России. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» историк Александр Каменский.

«Я и мои коллеги подписали это письмо, потому что мы считаем, что события, которые в последнее время происходят, те неправосудные дела, которые возбуждены, очень сильно вредят будущему нашей страны. Я думаю, что те, кто озабочен судьбой нашей страны, должны выразить свое отношение и поднять свой голос в защиту этих людей», — сказал он.

Более 30 историков, аспирантов и преподавателей исторических факультетов, подписали открытое письмо с требованием прекратить уголовное преследование фигурантов дела о массовых беспорядках. По мнению историков, это дело полностью сфабриковано.