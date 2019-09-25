Звезда Национальной хоккейной лиги Остон Мэтьюз обвиняют в хулиганстве

Заявление в полицию написала бывшая военная Файола Дазитти. Случай произошел в американском городе Скотсдейле. Файола, работающая в охране, сидела в своем автомобиле, к которому подошел Мэтьюс. Сперва он попытался покачать машину, а затем, сняв брюки, продемонстрировал женщине свое нижнее белье. Файола предупреждала хоккеиста о том, что у нее постравматическое стрессовое расстройство, но он не принял это во внимание. Женщина пожаловалась на сексуальные домогательства, но в полиции заявляют, что инцидент может интерпретироваться как хулиганство. В клубе Торонто Мэйпл Ливз, где выступает Мэтьюс пока откомментариев отказались, заявив, что следят за ситуацией.



Мэтьюсу грозит 6 месяцев тюрьмы и штраф в 2500 долларов. Скорее всего его теперь не назначат капитаном команды, хотя планы такие были.