Спикер палаты представителей Нэнси Пэлоси объявила о начале формальной процедуры по вопросу об импичменте Трампа

Спикер палаты представителей Нэнси Пэлоси объявила о начале формальной процедуры по вопросу об импичменте президента Трампа. Пэлоси дала указание шести комитетам провести собственное расследование. Демократы подозревают, что Трамп мог использовать служебное положение для борьбы с конкурентами. По некоторым данным, в телефонном разговоре с президентом Украины он просил начать расследование деятельности сына Джо Байдена в обмен на финансовую помощь Украине. Трамп назвал ситуацию «охотой на ведьм» и дал разрешение на публикацию стенограммы разговора с Зеленским.

Владимир Зеленский заявил, что никакого давления на Украину со стороны США не было и быть не может.

Во время визита в США Зеленский планирует встретиться с Трампом.