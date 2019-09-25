ВС не стал отменять приговор активистам запрещенной НБП, захватившим приемную администрации президента в 2004 году

Верховный суд не стал отменять приговор активистам запрещенной НБП, захватившим приемную администрации президента в 2004 году. Ранее на сторону нацболов встал Европейский суд по правам человека, присудивший им крупные компенсации.

Защита активистов НБП обратилась в Верховный суд с просьбой отменить приговор на основании решения ЕСПЧ, но сегодня судебный орган возобновил производство по делу и оставил прежний вердикт без изменения. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Дмитрий Аграновский. Он подчеркнул, что речь идет о неисполнении решения Страсбургского суда, и на этом основании можно обратиться в Комитет министров Совета Европы.

Приговор, ставший причиной спора, был вынесен в декабре 2005 года 39 активистам признанной экстремистской Национал-большевистской партии. Их признали виновными в массовых беспорядках из-за захвата здания приемной администрации президента годом ранее. Нацболы забаррикадировались в одном из кабинетов, повесили на окно флаги партии и лозунг «Путин, уйди сам!». В этом деле ЕСПЧ признал нарушение Россией права на справедливый суд, свободы выражения мнения, а также собраний и объединений. Активистам присудили по 12,5 тысяч евро.

По делу о массовых беспорядках нацболы получили от 1,5 до 3,5 лет лишения свободы.